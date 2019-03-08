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أخبار العالم

ضاحي خلفان: أقترح أن تقيم قطر خيامًا لاستقبال الجماهير فى مونديال كأس العالم

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:29 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
محمد بدران
سخر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من تنظيم قطر لمونديال كأس العالم 2022 مقترحا أن تقيم قطر خيام لاستقبال الجماهير في مونديال الدوحة 2022.

وأضاف "خلفان" عبر "تويتر":‏ من أجل حل أزمة إسكان المشجعين في كأس العالم الذي ستقيمه قطر اقترح نصب خيام لاستيعاب الجماهير الذين لا يمكن أن تضمهم الفنادق المتواضعة في الدوحة.

مقترحا "استئجار خيام بيضاء.. ووكلاء إعاشة للسكان على حساب قطر بمبالغ رمزية للمشجعين ربما يحل المشكلة..شو رايكم".
ضاحي خلفان: أقترح أن تقيم قطر خيامًا لاستقبال الجماهير فى مونديال كأس العالم

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