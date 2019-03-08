مبعوث: أمريكا لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى فنزويلا

قال إليوت أبرامز الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى فنزويلا اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا وذلك في أعقاب قيام الجيش الموالي للرئيس نيكولاس مادورو بمنع قوافل المساعدات من عبور الحدود الشهر الماضي.



وقال أبرامز للصحفيين "الحكومة الأمريكية قالت إننا لن نستخدم القوة لتسليم هذه المساعدات والحكومة الكولومبية قالت الشيء نفسه. لهذا نحن نتفق بوضوح مع هذا الرأي ولن نشارك في أي أعمال تتعارض معه".