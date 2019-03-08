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برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:30 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
شن البرلماني محمد إسماعيل، هجوما، على الفنان المصري الأمريكي رامي مالك، بعد حصوله على جائزة الأوسكار عن فيلمه الجديد "بوهيميان رابسودي" الذي يحكي قصة مغنٍ شهير مثلي جنسيا.

وقال "إسماعيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "أمن مصر" مع الإعلامي حسن محفوظ، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" معتادة على توجيه الاتهامات لمصر، وكان آخر ما ادعته احتفاءها برامي مالك".

وأضاف "إسماعيل" أن "مصر كدولة رسمية لم تحتف إطلاقًا برامي مالك، متابعا: "أنا انتقدت رامي مالك، وقلت مش معنى حصوله على الجائزة، نحتفي به، ونخشى أن يقلده الشباب، ويسعى للترويج للمثلية الجنسية وممارستها".

وتابع: "ليس معنى فوز رامي مالك اننا يجب أن نحتذي به، أخلاقنا ودين الإسلام والدين المسيحي تشجب وترفض الزنا واللواط "المثلية الجنسية"، ونرفضه في مصر".

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برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

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