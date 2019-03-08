توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الأوضاع العالمية تزداد التهابا، وتزداد درجة الالتهاب والاشتعال على المحور الإقليمي، ولكن مصر لا تعاني من مشكلات الإقليم، سوى مشكلة واحدة وتتلخص في إعادة بناء الأمة والوطن.



وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "يرى المصريون أنهم يتعرضون لظلم وألم كبير ما بين ارتفاع الأسعار وثبات قيمة الدخل ولكننا نمتلك مميزات كثيرة للغاية"، مضيفا: "نعاني من مشكلة عدم العمل وانخفاض مستوى الإنتاجية".



وتابع: "إذا واجهنا مشكلات انخفاض معدل العمل والإنتاج ستنخفض الأسعار ويزداد دخل الفرد ويعيش المواطن المصري عيشة كريمة"، مضيفا: "مصر تعرضت لحرب أدت إلى تدمير وما نراه الآن هو نتيجة لهذه الحرب والتدمير، ونعيش حربًا جديدة تهدف إلى إفشال مؤسسات الدولة وإسقاطها".

