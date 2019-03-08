حامل في التاسع.. مصرية تمارس رفع الأثقال ورياضات عنيفة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا، عن رنا مصطفى، مدير تسويق في صالة ألعاب رياضية، والتي تمارس رياضات متنوعة، منها رفع الأثقال، رغم أنها في الشهر الأخير للحمل.



وقالت "رنا"، خلال التقرير المذاع ببرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc"، إن المرأة يجب عليها أن تهتم بصحتها وتمارس الرياضة، حتى وهي حامل، وفقًا لإشراف الطبيب.



وأكدت أن الصحة الإيجابية تبدأ بالرياضة والتغذية السليمة؛ منوهة بأنها معتادة على ممارسة الرياضة حتى مع دخولها في الشهر التاسع.