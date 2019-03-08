أعمال موسيقار الأجيال فى ذكرى ميلاده على المسرح الكبير بالأوبرا

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلًا فى الثامنة مساء اليوم، على المسرح الكبير.



وتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة التى أبدعها عبد الوهاب منها اه منك يا جارحنى، وقدرت تهجر، توبة، لست قلبى، ع اليادى، الا انت ، لا تكذبى وفى يوم وليلة .. أداء نهاد فتحى، محمد متولى، آيات فاروق ومروة ناجى.



المعروف أن محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعدما وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، من أهم أعماله كليوباترا والجندول للشاعر على محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى .