توفيق عكاشة: روسيا هزت عرش أمريكا بفرضها لغة القوة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحضارة الروسية تعود لأكثر من 1400 عام، وتفرض موسكو نفسها على الساحة العالمية في وقتنا الحالي، باعتبارها قوة عظمى مؤثرة، مكشرة عن أنيابها.



وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن روسيا جعلت أسلحتها تتحدث أولا ثم لغتها، وفرضت منطق القوة، فأوجدت لنفسها مكانا في الخريطة العالمية.



واستطرد: "وزير خارجية روسيا كان في جولة في المنطقة العربية مؤخرا لبحث الملفات والأوضاع الإقليمية في المنطقة مثلما فعل وزير خارجية أمريكا، لتفرض نفسها على العالم لأنها راغبة في تقاسم العالم مع أمريكا وتؤكد بأن العالم لم يعد به قطب واحد متمثلا في أمريكا".

