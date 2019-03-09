بدء برنامج احتفال الوفد بمئوية ثورة 1919.. اليوم

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بدء برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919، ومرور مائة عام علي تأسيس حزب الوفد.



ويتضمن الاحتفال زيارة رئيس الوفد، وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية، وجموع الوفديين بيت الأمة، اليوم السبت، وزيارة المقر الرئيسي لإدارة الثورة، بمنزل سعد زغلول الذي تحول إلي بيت لكل المصريين.



ويلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة كلمة بهذه المناسبة من نفس المكان الذي التقي فيه سعد برفاقه قيادات الثورة ، للإعداد لمطالب المصريين بالاستقلال عن التاج البريطاني وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباح غد السبت.



كما يزور قيادات الوفد ضريح سعد زغلول المواجه لبيت الأمة.



ويفتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم، معرضًا لصور ثورة 1919، ويتضمن المعرض، عددًا من الصور النادرة، وتوثيقًا فوتوغرافيًا لأحداث الثورة.



ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وقيادات حزب الوفد ومن الشخصيات العامة.



ويستمر المعرض لمدة أسبوع وسيكون متاحًا للجمهور بدءًا من الغد، 10 مارس، ويقام بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.