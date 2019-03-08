في اليوم العالمي للمرأة.. إدوارد يوجه رسالة للسيدات

وجه، إدوارد، التهنئة للمرأة في احتفالها باليوم العالمي، الذي يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبرَ صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب إدوارد: "‏‏‏‏كل عام وانتم طيبين بمناسبة يوم المرأة العالمي، كل سنة وكل ام عرفت تربي وتكبر، كل زوجة عرفت تعمر بيتها بخير، كل سنة وكل ست وبنت بتكافح وبتعمل اسم في اي مجال بخير، كل سنة وكل ست بخير‎".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.