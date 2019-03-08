نجوم سيرة حب يحتفلون بالتجديد للمخرج عادل عبده

شهدت كواليس العرض المسرحي الكوميدي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" الذي يقدم يوميا في تمام التاسعة مساء حالة فريدة وغير متكررة أو مسبوقة منذ أن افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الشهر الماضي ففي الوقت الذي تتنوع فيه إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بتجديد الثقة للمخرج الدكتور عادل عبده رئيسا للإدارة المركزية.



وكان لنجاحات "سيرة حب" كواليس ثرية ومدهشه وساحرة جعلت الجمهور يشتعل في تفاعله ويجبر نجوم العمل مساء أمس الخميس على الوقوف لأكثر من ١٥ دقيقة احتفاء بالحالة الفنية التي تزداد جمالا يوما بعد يوم وتتوسع قاعدتها الجماهيرية التي يصاحبها مردود إعلامي ونقدي وصحفي غير مسبوق جعلها من أهم الأعمال الفنية التي أنتجتها مصر خلال عام ٢٠١٩ في القطاعين العام والخاص.



ورصدت العديد من الأقلام ظاهرة الإهتمام بالعمل محليا وعربيا وقدرت القطاع العام علي إستعادة دور القوى الناعمة إلي صدارة المشهد حيث وجه نجم العمل إيهاب فهمي، التحية إلى جماهير العرض علي التفاعل ووجه شكره إلي كافة زملائه علي خشبة المسرح لاحترامهم الشديد لمواعيد عملهم والروح الرائعة الموجودة على الخشبة وفي الكواليس بقيادة فارس المسرح الاستعراضي د عادل عبده وحرصوا بعد إنتهاء العرض علي توجيه التهنئة له لتجديد ثقة معالي وزير الثقافة برئاسة الادارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التي شهدت خلال العام الماضي عودة قوية بعد أن حرصت معالي وزير الثقافة علي إفتتاح منارة سيرك ومسرح ١٥ مايو بعد غياب إستمر لأكثر من عشرين وإفتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية بعد غياب لاكثر من عشرة أعوام وإستعادة فرق القطاع بضخ دماء جديدة بالفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة رضا وعودة الأوركسترا الحية وتكثيف أنشطتها بالعاصمة والمحافظات.



ويعد العرض الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة المخرج صلاح لبيب مدير إنتاج أمل حبيب والعرض " سيرة حب " من أهم العروض التي أنتجتها وزارة الثقافة خلال ٢٠١٩.



ويشهد حالة من الإعجاب والإرشادات من كبار النقاد والصحفيين وترشيحات عديدة لتمثيل مصر بشكل مشرف في الفعاليات المحلية والعالمية لما يقدمه من كنوز فنية تستمد طاقتها من شخصيات ورموز مصرية أثرت في وجدان الشعب المصري والعربي أهرامات فنية تدور في فلك الموسيقار الكبير "بليغ حمدي" الذي يتصدى لتجسيده السوبر ستار النجم المتألق إيهاب فهمي ويشاركه الفنان القدير النجم مجدي صبحي مجسدا شخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وتشاركه النجمة مروة ناجي بشخصية المحامية حنة.



ويشارك نجوم العمل الفنان أحمد الدمرداش، بشخصية الكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ شخصية الخال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي شريف عواد شخصية الموسيقار الكبير رياض السنباطي، أحمد الأمير شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نهلة خليل شخصية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم سمية درويش شخصية وردة الجزائرية، رشا سامي العدل شخصية إش إش ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب، عماد عبدالمجيد شخصية محمد رشدي، عمرو أصلان شخصية النقشبندي ونجم الطرب الشعبي شيكو، سيد عبدالرحمن، هاني عبدالهادي، حمدي حنفي، ويساعد في الإخراج، ناهد سلامة ، ايمان مصطفي ، محمد ماهر ، محمد عباده ، سعاد الجوكر ، محمود سمير ، عامر علم الدين ، منسق عام الأنشطة الفنية إيهاب فاروق ، فريق عمل شاشة العرض، أحمد مصطفى، محمد ناصر ، شريف عباس ، تدريب إستعراضات حسام التابعي ، مخرج منفذ محمد شافعي ، خدع مسرحية إيهاب جمعة ، توزيع موسيقي المايسترو محمد أبو اليزيد هندسة إضاءة شريف البرعي، ماكياج إسلام عفيفي، هندسة ديكور محمد الغرباوي تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم.