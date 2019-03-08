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ثقافة

نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:40 م
نجاح ساحق للعرض المسرحي
نجاح ساحق للعرض المسرحي "إيزيس وأوزوريس"
قسم الثقافة
حقق العرض المسرحي "إيزيس وأوزوريس" للمخرجة مي مهاب، بفرقة مسرح العرائس نجاحا ساحقا، في الأسبوع المصرى الفيتنامى، المقام بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٥ عاما علي بدء العلاقات المصرية الفيتنامية.

وأقيم العرض على مسرح العرائس المائية بهانوي فيتنام، بحضور سفراء الدول العربية والغربية، والسفير المصري محمود نايل ونائب السفير أحمد أنور، والعديد من قيادات وزارة الثقافة والسياحة الفيتنامية.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قد وافقت على سفر الفرقة، إيمانا منها بأن الفن خير سفير للوطن، ودعما لهذا الفن التى تعد مصر هى ثانى دولة فى العالم بعد فيتنام، تدخل مجال فن العرائس المائية وتثبت براعتها فيه.

رأس الوفد المصري المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمخرج محمد نور، مدير مسرح القاهرة للعرائس، والسيدة حياة أحمد مدير الاحتفالات والمهرجانات بالعلاقات الثقافية الخارجية.

وألقى السفير محمود نايل، كلمة في افتتاح العرض، أمس الخميس، واصفا العرض بأنه حقق نجاحا عظيما، وخاصة وأنها المرة الأولي التي يقدم فيها عرض للعرائس المائية من دولة أخرى غير فيتنام، كما أقام سيادته مأدبة غذاء بمنزله علي شرف الوفد المصري، حضرها لفيف من القيادات الفيتنامية من جميع الوزارات.
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى
نجاح ساحق للعرض المسرحي إيزيس وأوزوريس فى الأسبوع المصرى الفيتنامى

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