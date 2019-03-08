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نور الشربيني: والدي مصدر الدعم النفسي والثقة والطمأنينة.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:01 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت نور الشربيني، بطلة العالم في الاسكواش، أن والدها يمثل لها أكبر دعم نفسي أثناء خوضها المباريات المختلفة، حتى في حالة الخسارة، مشيرة إلى أنها أثناء لعبها تنظر له؛ لأنها تشعر بالطمأنينة.

وقالت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc"؛: "بحب أول حد أروح ليه بعد المباراة والدي.. هو أكتر واحد بعرف اتكلم معاه ودائما بيدعمني ... أنا سر والدي، وأتمنى دائمًا أن يكون سعيدا، وبفرح بفرحه أكثر من فرحتي ببطولة العالم".

وأوضحت "الشربيني"، أنه لا يجبرها على الاستمرار في اللعبة ولكن يتمنى لها دومًا أن تكون سعيدة.

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