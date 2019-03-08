مشروعات استثمارية بالشراكة بين القطاع الخاص في مصر وكازاخستان

استقبل المستشار عبدالحميد هاني الرافعى القائم بأعمال سفير جمهورية مصر العربية بكازاخستان، وفد رجال الأعمال المصريين الذي زار كازاخستان في الفترة من 4-8 مارس الجاري برئاسة المهندس أحمد طه برعي مساعد أول وزير التجارة والصناعة.



وخلال حفل العشاء الذي أقامته السفارة على شرف الوفد الرسمي، والذي حضره عدد كبير من مجتمع الأعمال الكازاخى ولفيف من سفراء الدول العربية المعتمدين في كازاخستان، قال الرافعي: منذ الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لكازاخستان والعلاقات بين مصر وكازاخستان تشهد نموا مطردا في جميع المجالات السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية.. فهناك اتفاق بين رؤساء بلادنا علي تعزيز وزيادة العلاقات الثنائية بين البلدين للوصول إلى مستوى أفضل يلبي احتياجات الشعوب.



وأضاف الرافعي: تعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى لممثلي مجتمع الأعمال المصري إلى كازاخستان في وفد هو الأكبر والذي يبلغ عدده ٢٠ مستثمرا، وهذا دليل على إرادة حقيقة لفرض واقع اقتصادي جديد، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدين من أكثر البلدان تأثيرا سياسيا واقتصاديا في الشرق، ونظمت السفارة لقاءات مهمة للوفد مع وزارة الخارجية الكازاخية وهيئة الاستثمار والغرفة التجارية الكازاخية، حيث استمع إلى فرص الاستثمار في كازاخستان ومميزاته ودعم الدولة الكازاخية للمستثمرين.



وأكد الرافعي أن تنظيم منتدى الأعمال المصري الكازاخي لاقى حضورا غير مسبوق ومشاركة كبيرة من مجتمع الأعمال الكازاخى، بل تم الاتفاق المبدئي على عدة صفقات ومشاريع مشتركة مستقبلية، ولفت إلى أن مصر تسعى لإنشاء مركز تجارى مصري بالعاصمة أستانة لتعزيز تواجد المنتج المصرى بالسوق الكازاخى، فضلًا عن إنشاء مشروعات استثمارية بنظام الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.



وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وكازاخستان العام الماضى 80 مليون دولار، محققًا زيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2017 والذي بلغ 62 مليون دولار، وتمثل الصادرات المصرية 80% من إجمالي حجم التبادل التجارى بين البلدين.