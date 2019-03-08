في اليوم العالمي للمرأة.. الأطباء يحذرون من مراكز التجميل

حذر الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، من التعامل مع مراكز التجميل( البيوتي سنتر) التي تجري عمليات بالليزر وغيرها، قائلا إنها تصطنع المصداقية الطبية، وهي لا تمس الطب بصلة لا من قريب او من بعيد، مشيرا إلى انها لا تمتلك أي تراخيص من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء لأنها غير خاضعة لأي جهة او رقابة طبية.



وأضاف محمد عبدالحميد لـ"صدي البلد" أن عمليات التجميل يجب أن تأتي تحت إشراف طبي كامل، وعدم الانسياق وراء الدعاية الوهمية التي تخدع الجمهور بأن من يقوم بإجراء العمليات هو طبيب مختص، موضحا أن ذلك غير قانوني ويعد نصبا على المرضى.



وأوضح عبدالحميد، أن الأجهزة التي تعتمد عليها مراكز التجميل، غير مرخصة أو مسجلة بوزارة الصحة، وتكون مهربة في كل الحالات، مشيرا إلى أن أجهزة الليزر وغيرها تستخدم بشكل خاطئ تصيب المرضى بأمراض جلدية خطيرة وحروق، وتصيبهم بالعمى.



وطالب أمين الصندوق بتغليظ العقوبة على مراكز التجميل وأشباهها، لأنها تؤثر سلبا على حياة المواطنين، مضيفا أنه يجب محاربة الدعاية المغرضة ووضع عقوبات رادعة عليها.