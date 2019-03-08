أسامة جلال يتقدم للمنتخب الأوليمبي في الشوط الأول أمام مالاولي

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ومالاوي، بتقدم الفراعنة بهدف للا شيء، في اللقاء الودي الذي يقام علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.



وشهد الشوط الأول هدوءا في اللقاء خلال النصف ساعة الأولي، حيث لم تشهد خطورة من الفريقين سوي عن طريق هجمة وحيدة للمنتخب المصري في الدقائق الأولي عن طريق عرضية من الظهير الأيمن كريم العراقي، ليحولها ناصر منسي برأسية ضعيفة في أيدي حارس مالاوي.



وخلال الدقيقة 30، نجح المنتخب المصري في تشكيل أول هجمة خطيره علي مرمي مالاوي، عن طريق تسديدة قوية أطلقها إمام عاشور بقدمه اليسري علي حدود المنطقة، ليتصدي لها الحارس ببراعة.



ولم تمض ثوان حتي أضاع مدافع منتخبنا الأولمبي أسامة جلال أولي أهداف الفراعنة عن طريق ضربة رأسية نفذها بعد استقبال ركلة ركنية من الجهة اليمني، لتخرج بجانب القائم الأيسر.



وخلال الدقيقة ال45، كهاجم المنتخب ناصر منسي علي ركلة جزاء، ثم سددها أسامة جلال مدافع فريق مصر المقاصة بنجاح علي يمين حارس مرمي مالاوي.