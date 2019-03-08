اقتصاد ألمانيا يخسر 0.3% للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

اتخذت ألمانيا طريقة جديدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق اليوم، 8 مارس، حيث أعلنت محليا أن هذا اليوم عطلة رسمية للمرة الأولى في العالم.



ويأتي اعتبار هذا اليوم كعطلة رسمية، بعد الكثير من محاولات الحكومة المحلية في برلين.



ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" اختار الائتلاف الحاكم هذه المناسبة غير الدينية، لتكون عطلة رسمية.



وقالت ديربا كاجلار وهي عضو بالبرلمان الألماني عن الحزب الديموقراطي الاشتراكي: "اننا نحرز تقدما على طريق المساواة بين النساء والرجال".



واتُّخِذَ هذا القرار بسبب قلة أعداد أيام العطلات الرسمية بألمانيا، حيث يصل إلى 9 أيام فقط سنويا.



ومن ناحية أخرى، فإن قادة الأعمال المحليين غير متحمسين لهذا القرار الذي سيؤدي إلى خسارة اقتصاد برلين 0.3% بسبب الإغلاق التجاري الجزئي.