مجدي عبد الغني يهنئ السيدات بـ اليوم العالمي للمرأة

حرص مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على تقديم التهنئة للمرأة في احتفالها باليوم العالمي، الذي يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبرَ صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر".



وكتب عبد الغني قائلاََ: "‏‏‏‏‏تحية للأم والأخت والزوجة والابنة تحية للمربيات الفاضلات اللاتي آمن بدورهن وأَدّينه على أكمل وجه تحية للمرأة في كل زمان ومكان‎".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.





