ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجدي عبد الغني يهنئ السيدات بـ اليوم العالمي للمرأة

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:09 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
محمد بدران
حرص مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على تقديم التهنئة للمرأة في احتفالها باليوم العالمي، الذي يوافق اليوم 8 مارس، وذلك عبرَ صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

وكتب عبد الغني قائلاََ: "‏‏‏‏‏تحية للأم والأخت والزوجة والابنة تحية للمربيات الفاضلات اللاتي آمن بدورهن وأَدّينه على أكمل وجه تحية للمرأة في كل زمان ومكان‎".

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.


مجدي عبد الغني يهنئ السيدات بـ اليوم العالمي للمرأة

ترشيحاتنا

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

شاهد.. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

حامل في التاسع.. مصرية تمارس رفع الأثقال ورياضات عنيفة.. فيديو

أمير قطري يكشف الحاكم الفعلي للدوحة.. ودور الإخوان في زعزعة استقرار المنطقة

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

تامر حسني يعرض التمثيل على العريس صاحب الرقصة الشهيرة بـ فيسبوك

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فيديو

إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو
محافظ قنا يشارك الشباب في ماراثون جري بـ الكورنيش.. فيديو
توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟