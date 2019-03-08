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محافظات

انهيار طابقين من عقار تحت الإنشاء في الخصوص

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:23 م
انهيار طابقين من
انهيار طابقين من عقار تحت الإنشاء في الخصوص
إبراهيم الهوارى
انهار طابقان من عقار تحت الإنشاء في مدينة الخصوص مكون من 12 طابقا، دون خسائر بشرية

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بالواقعة.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين انهيار جزئي بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار.

كما تبين من الفحص أن العقار تحت الإنشاء وليس به أى سكان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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