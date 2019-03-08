انهيار طابقين من عقار تحت الإنشاء في الخصوص

انهار طابقان من عقار تحت الإنشاء في مدينة الخصوص مكون من 12 طابقا، دون خسائر بشرية



وتلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بالواقعة.



وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين انهيار جزئي بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار.



كما تبين من الفحص أن العقار تحت الإنشاء وليس به أى سكان.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.