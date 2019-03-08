رئيس الطائفة الإنجيلية: فترة حكم الإخوان مثلت خطرا حقيقيا على الوطن

قال الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن فترة حكم جماعة الأخوان لم تكن واضحة المعالم، مما أثار قلق الكثير من المصريين في تلك الفترة.



وأضاف "زكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن تلك الفترة الغابرة أظهر مدى الخطر الحقيقي الذي تتعرض له البلاد، خاصة بعد تعرض البطريرك للخطر، خاصة كونه يمثل كل المسيحيين في المنطقة العربية.



ونوه رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أن تلك الفترة شهدت هجرة للكثير من الأقباط ولكنها ليست بالألف كما صورتها البعض، مؤكدا أن المصريين لم يرحلوا ويتركوا وطنهم لأحد.