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توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:09 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في تضليل الرأي العام العالمي بتصريحاته المختلفة، لافتا إلى أنه يدعم القوميين في أوروبا أو كما يدعونهم "اليمين المتطرف".

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يخططون إلى أوروبا موحدة قوية، ويدعون الأوروبيين إلى عدم انتخاب القوميين الذين يدعمهم ترامب.

واستطرد: "هناك تغير شديد في الخريطة العالمية عام 2025، ونسبة تحقق هذا التغيير يزداد يوما تلو الآخر، وترامب يرغب في تفكيك أوروبا، وإحداث صراع بها بخلاف الصراع القائم حاليا والمرتبط بالأديان".

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