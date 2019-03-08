قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا في احتجاجات على حدود غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص وأصابت 42 آخرين شاركوا اليوم الجمعة في احتجاجات أسبوعية عند الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر على الحدود.



وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 8000 فلسطيني شاركوا في المظاهرة، وألقوا الحجارة والمتفجرات باتجاه الجنود وإن بعضهم حاولوا اختراق السور الحدودي.



وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات "ردت باستخدام وسائل تفريق الشغب وأطلقت النار وفقا لإجراءات العمليات المعمول بها".



وزاد العنف عبر الحدود في الأيام القليلة الماضية.



وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه نفذ ضربات جوية على مجمع تابع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.