اختبار منشطات لنجمي الإسماعيلي بعد مباراة مازيمبي

خضع ثنائي الإسماعيلى محمود عبد العاطى “دونجا” و”بنسون شيلونجو” لاختبار منشطات، من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم.



جاء ذلك عقب مواجهة الفريق مع مازيمبى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وعلى إثرها ودع الدراويش منافسات البطولة القارية.



وجرى اختيار لاعبى الدراويش بشكل عشوائى، ومثلهما فى مازيمبى، وذلك من أجل ضمان عدالة وشفافية المسابقة.