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رئيس تنشيط السياحة يواصل لقاءاته المهنية خلال مشاركته في بورصة برلين

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:21 م
المهندس احمد يوسف
المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة
محمد الاسكندرانى
واصل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، لقاءاته المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمي الرحلات حول العالم؛ وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

التقي يوسف مع Stefanie Berlin رئيس مجلس إدارة "توماس كوك" لشرق ووسط أوروبا؛ وتم خلال اللقاء بحث آلية دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من وسط وشرق أوروبا، إضافة إلى الوقوف على المعوقات التى يمكن العمل على تذليلها لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات أهمها تدريب ممثلي المبيعات على بيع المنتج السياحي المصري.

عقد رئيس الهيئة لقاء مع مسئولي شركة Expedia ؛ وذلك لبحث سبل التعاون السياحي لتنفيذ حملة تسويق إلكترونية للمقاصد المصرية.

اجتمع رئيس الهيئة لقاء مع اتحاد شركات السياحة الناشئة بالسوق الألماني asr؛ وذلك لبحث آلية قيام هذه الشركات بوضع مصر في كتالوجاتهم السياحية.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات مع منظمي الرحلات حول العالم؛ حيث عقد لقاء مع منظم الرحلات البولندي ITAKA والذى يعد أهم منظم رحلات بالنسبة لمصر من السوق البولندي؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة كيفية دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى مدينة طابا؛ والتى يقوم منظم الرحلات البولندي ITAKA بتنظيم رحله أسبوعية إليها.

اجتمع رئيس الهيئة لقاء مع ممثلى شركة Tuifly والتي تعد من أهم شركات الطيران العارض بالسوق الألماني، كما تمثل أكبر منظم رحلات بالسوق بالألماني، هذا بالإضافة إلى لقائه مع منظم الرحلات الفرنسى Fram الذى عاد لتنظيم رحلات سياحية من السوق الفرنسي إلى مصر بعد توقف دام لأكثر من ٥ سنوات.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع منظم الرحلات corendon الذى يعمل بالسوقين الهولندى والبلجيكي؛ والذى وعد خلال اللقاء بزيادة الرحلات السياحية من السوقين البولندي والبلجيكي إلى مدينة الأقصر.

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