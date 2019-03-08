برلمانية: المرأة تمر بعصرها الذهبي في عهد السيسي

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تمر حاليًا بالعصر الذهبي لها، في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي فتح لها المجال لتولي المناصب القيادية، بعد أن أثبتت كفاءتها ومهاراتها في سوق العمل.



وقالت "يوسف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن نظرة المجتمع للمرأة تحتاج للتغيير، وهذا يتحقق من خلال وضع ثقة المجتمع فيها بشكل أكبر وللمجتمع المدني دورًا كبيرا في هذا، إضافة إلى دور الإعلام أيضًا.



وأشارت عضو البرلمان إلى أن المرأة كانت وستظل العمود الرئيسي في تنمية المجتمع، لذا يجب أن يوسع المجتمع مداركه، أمام مشاركة المرأة في المناصب القيادية.



ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تقديرا لجهدها وإمكانتها في المجتمع.



وسبق أن أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين) في القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).