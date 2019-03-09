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مرأة

ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور

السبت 09/مارس/2019 - 12:19 ص
ميرهان حسين تبرز
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج
آية التيجي
خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، وقد قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، وقد بدت فيها مشرقة، ومتجددة بشكل كبير.

وتألقت ميرهان حسين بفستان برتقالي طويل بأكمام طويلة، في أول جلسة تصوير لها عقب الإفراج عنها بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية كمين الهرم.

وقد تركت شعرها منسدلا عبر بشكل انسيابي على اكتافها، ليبرز من إطلالتها ، ويعطيها شكل ساحر، ومميز للغاية.

ولم تتكلف ميرهان في وضع المكياج فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة، والتي اظهرت جمال عينها، مع اختيار اللون البيج كأحمر شفاه ليبرز من إطلالتها.

وقد ارتدت ميرهان بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات فقد اختارت ارتداء عقد بسيط وقصير، مع اسوارة لتكمل من طلتها بشكل سحري.

وبدأت ميرهان تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «علامة استفهام» مع الفنان محمد رجب ومن المقرر أن تستمر في التصوير على مدار الأسابيع المقبلة لعرضه في السباق الرمضاني.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية ونالت استحسان و إعجاب كل متابعيها..
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور
ميرهان حسين تبرز انوثتها في أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها..صور

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