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تعليم

أول صور من المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بالأزهر

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:21 م
صدى البلد
محمد شحتة
تستعد جامعة الأزهر لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية الثلاثاء المقبل تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحصول الجامعة على عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وينشر صدى البلد أول صور من المقر الإقليمي الذي سيتم افتتاحه في مركز صالح كامل بمقر الجامعة بمدينة نصر.

المكتب الإقليمي لشمال اتحاد الجامعات الأفريقية يهدف الى تأكيد الاواصر بين جامعات شمال افريقيا وباقي القارة السمراء وبناء الثقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى القارة ويمثل المكتب جامعات دول مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتعتزم الجامعة تنظيم مؤتمر لاتحاد الجامعات الإفريقية يعقد في يوليو 2019، تزامنًا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خاصة أن المؤتمر يناقش مشكلات التعليم فى قارة إفريقيا وطرق تطويره من خلال وضع إستراتيجيات من الممثلين عن الجامعات الإفريقية.
أول صور من المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بالأزهر
أول صور من المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بالأزهر
أول صور من المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بالأزهر

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