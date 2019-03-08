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رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:19 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أكد رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور أندريه زكي، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تعمدوا الكذب وإخفاء الحقائق منذ بداية ظهورهم، حيث أعلنوا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية، على خلاف ما كانوا ينوون ويفعلون.

وأوضح، "زكي" خلال لقاء تلفزيوني مذاع علي قناة "صدي البلد" مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، أن الإخوان حاولوا تهميش الأقباط وعدم تنصيبهم في أدوار حقيقية داخل الدولة، قائلا: "عايزين الأقباط وردة في الجاكيت لتحسين صورتهم فقط".

وأضاف، أن الجماعة الارهابية طمحت لتحويل مسيحيي مصر إلي مواطنين من الدرجة الثانية، من خلال عدم المساواة الواضحة التي كانت في سياستها خلال فترة حكمها الغابر.

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