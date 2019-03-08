توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حاكم قطر، تميم، لا يستوعب أن بلده أصغر في المساحة من مركز أو مدينة من محافظة البحيرة أو المنيا أو أسيوط، ومركز منفلوط أكبر في المساحة من قطر.



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أن تميم ذهب إلى النمسا وإلتقى بمندوبي المجلس الماسوني العالمي بناء على طلبه، مضيفا:" تميم يتخيل أنه بتكوين علاقات مع الصين وروسيا وامريكا وفرنسا ودفع أموال لهم؛ أنه يؤمن دولة قطر، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما".



واستطرد:" تميم أصيب بعدوى من أردوغان باسم الصرع الرعاش، ولا يمتلك جيشا للحفاظ على أموال الشعب القطري في حال تعرضه للنصب".