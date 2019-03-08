طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا عن أحد أفكار لعدد من الطلاب في محافظة المنوفية.



ويوضح التقرير المذاع ضمن فقرات برنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، تنفيذ الطلبة لـ"فلتر طبيعي لتنقية مياه الشرب" يوضع بالأواني الفخارية، وذلك لحل أزمة تلوث المياه في قرى المنوفية.



وأشارت منه الله صبحي، الطالبة بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنوفية، إلى أن قرية جريس الأشهر في صناعة الفخار، مما دفع الفريق للتفكير في الربط بين الفخار والفلاتر اليدوية.



وأضافت أن الفلتر عبارة عن المادة الطينية الخام للفخار يحيط بها أسلاك نحاسية تساعد على قتل البكتيريا، فضلًا عن قش الأرز الذي يساعد على فتح مسام الفلتر ، وجميعها تساعد على تنقية المياه بشكل كبير جدا.



وعن تكلفة القطعة الواحدة من الفلتر، أوضحت الطالبة أن تكلفته لا تتعدى 50 جنيهًا مما يجعله في متناول الجميع.