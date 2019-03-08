جولة في عدد الغد من أخبار اليوم.. الجريدة تحاور وزير الزراعة.. وملف خاص عن الشهداء في يومهم

تصدر جريدة أخبار اليوم برئاسة تحرير عمرو الخياط، عددا مميزا غدا السبت يضم مجموعة متنوعة من الأخبار والموضوعات



وتحت عنوان مصر تحتفل بذكرى يوم الشهيد احتفت الجريدة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وأبرزت خبر أداء الرئيس لصلاة الجمعة ولقائه بقيادات الجيش والشرطة ..السيسي يشيد بجهود حماة الوطن وتضحياتهم لدعم وبناء الاستقرار.



ومن بين العناوين الأخرى التي نشرتها الجريدة اراضي ال ١,٥ مليون فدان بنظام حق الانتفاع، تعديل لائحة الجزاءات بالسكة الحديد، انطلاق منتدى الشباب العربي بأسوان السبت المقبل، استراتيجية لمضاعفة الصادرات لـ٥٥ مليار دولار.



وتميزت جريدة الأخبار بحوار مع ماما ماجي التي تم تكريمها مؤخرا من وزارة الخارجية الأمريكية وحمل الحوار عنوان :أنا مدينة لمصر وشعبها ..وسعيدة بأنني قدمت شيئا لـ وطني وللمنطقة.



ونشرت الجريدة تصريحا خاصا للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تحت عنوان: الرئيس يطلب التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول ..تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية.



وتحت عنوان لؤلؤة النيل تتزين لاستقبال ضيوف عاصمة الشباب الإفريقي، نشرت الجريدة استعدادات أسوان لاستقبال الملتقى الدولي في منتدى الشباب العربي الإفريقي.



واحتفت الجريدة في صفحتها السادسة والسابعة بـ٣ حكايات رائعة للإبداع الرياضي المصري على مستوى العالم تناولت فيه تصريحات من كل من أحمد أسامة الجندي، وعلي فرج ونور الشربيني تحت عنوان شباب من ذهب.



ونشرت الجريدة تفاصيل ندوة لوزير الزراعة بحضور عمرو الخياط، تحت عناوين : لن نسمح بأي فساد في استيراد القمح ..والاكتفاء الذاتي ليس مستحيلا ..زيادة مساحات الأرز المزروعة هذا العام ..وننتج لأول مرة ٩ ملايين طن من القمح هذا العام.



وبمناسبة يوم الشهيد نشرت الجريدة ملفا خاصا تحت عنوان مواكب الشهداء في مصر من المارشال الذهبي لآخر شهيد، أطفال شهدائنا لهم أب حنون اسمه السيسي.



كما نشرت الجريدة تصريحا للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان: ١٠٠ الف مريض يخرجون بالشفاء من غرفة العمليات ،..القضاء على قوائم الانتظار ضمن سلسلة الاجراءات الاصلاحية للقطاع الصحي.



وحول طبيعة الأزمة التي يعيشها الإعلام في الوقت الراهن نشرت الجريدة متابعات هامة تحت عناوين :بين سندان السرعة ومطرقة الدقة ..شائعة تعيين وزير متوفي منذ ١١ سنة تدق جرس الإنذار.



كما نشرت الجريدة تفاصيل حملة أخبار اليوم في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث بدأت الجريدة لملاحقة الارهابي أكرم كساب وغيره من المحرضين على الدولة من الخارج والذين ينتقلون من دولة لأخرى دون حساب.



وواصلت الجريدة نشر صفحات من مذكرات الإعلامي عادل حمودة تحت عنوان : عرفت فؤاد سعيد أغنى رجل أعمال مصري في العالم .



وفي الفن نشرت الجريدة مجموعة من العناوين جاء أبرزها كالتالي: مهرجان شرم الشيخ قليل من الإبداع كثير من الأخطاء ..وأمينة: الجمهور ترمومتر النجاح ولا أخشى المنافسة.



وفي الرياضة أبرزت الجريدة خبر استعداد الأهلي لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية أمام فيتا كلوب، وجيمي كارجر: ليس من العدل تحميل صلاح تراجع ليفربول.