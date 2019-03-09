السفير الفرنسي بالقاهرة: مستقبل مصر يعتمد على المرأة.. صور

عبَّر ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن تمنياته بأن تتولي المرأة المصرية ‏مسئولياتها كاملة، حيث قال: "كل تمنياتنا للمرأة المصرية بتمكنها من تولي مسئولياتها كاملة، وبالتحكم بمصيرها، وذلك لأن مستقبل مصر يعتمد على المراة".



جاء ذلك علي خلفية مشاركة السفير الفرنسي في أمسية ‎حقوق المراة بالمعهد الفرنسي في مصر بحضور الفنانة هند صبري والعديد من الرياضيات المصريات اللامعات.



ونظم المعهد الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية بالقاهرة ‏جولة بالدراجات في شوارع القاهرة للتعبير عن حرية النساء في ممارسة الرياضة، حيث انضم فريق Les Cairo Cycling Geckos للمعهد الفرنسي بالمنيرة للمشاركة والتحدث مع الجمهور لممارسة رياضات جديدة بالنسبة لهم.



ويقيم المعهد الفرنسي بالقاهرة فرع المنيرة اليوم (8 مارس) مجموعة من الفعاليات بعنوان "المرأة والرياضة: مواجهة كافة التحديات" وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي حيث ستنطلق تلك الفعاليات من الثانية ظهر هذا اليوم وحتى السابعة وذلك في مقر المعهد بالقاهرة، حيث يتضمن هذا اليوم ورش رياضية مفتوحة للجميع.



وذكر المعهد في بيان له ، أنه سيتم تنظيم أمسية تترأسها الممثلة هند صبري، ضيفة شرف الأمسية التي ستعطي الكلمة لعدد من الرياضيات، مثل رانيا علواني عضوة البرلمان الحالية، وفريدة سالم، مدربة كرة القدم، وهنا جودة البطلة الشابة في تنس الطاولة وبطلات أخريات (كرة القدم والباركور ودربي التزلج والدراجات البخارية، الخ) اللاتي ستأتين لتقاسم حبهن للرياضة وخبرتهن مع الجمهور وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتية.