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أخبار البلد

أمين صندوق نقابة المهندسين: المجلس الحالي حقق 178 مليون جنيه فائضا بالميزانية

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:49 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن النقابة دعت للجمعية العمومية العادية، والتى تم عقدها الأربعاء الماضى، بالطرق القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 74، مشيرا إلى أنه من المعتاد فى الجمعيات العمومية للنقابة، ألا تتعدى أعداد الحضور القدرة الاستيعابية لمسرح النقابة، مدللا على ذلك بأعداد المشاركين فى العمومية المنعقدة فى 24 ديسمبر الماضى، حيث بلغ عددهم نحو 600 مهندس فقط، فى حين أن المسرح يمكنه استيعاب من 1200 إلى 1400 مهندس.

وأضاف شفيق،: ما حدث هو أن الإقبال على تلك العمومية، كان كبير بشكل ملحوظ، نتيجة أن الميزانية لمدة 5 سنوات سابقة، كانت تحقق عجزا متواصلا، حيث بلغ فى العام الماضى 222 مليون جنيه، وبالترتيب كان العجز كالتالي

13 مليون جنيه، ثم 47 مليون جنيه، ثم 106 ملايين جنيه، ثم 47 مليون جنيه ثم جاء العجز الأكبر الذي ذكرناه في ميزانية 2017، وهو 222 مليون جنيه كعجز متواصل على مدار 5 سنوات، وبالتالى عندما علم المهندسون بوجود فائض 178 مليون جنيه، جاءوا يطالبون بزيادة، والمجلس يعلم أن قيمة المعاش ضعيفة وضئيلة.

واستطرد: "ومنذ تولينا زمام النقابة، كان هدفنا تحسين الرعاية الصحية ورفع المعاشات ونقل النقابة إلى أخرى إلكترونية، ولم نتوقع تحقيق تلك النتائج الإيجابية بشكل سريع، فقد استلمنا النقابة فى نهاية شهر أبريل الماضى، وبالتالى عملنا داخل النقابة فقط 8 أشهر".

وأوضح أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن الفائض جاء نتيجة بذل جهود كبيرة على مدار الفترة الماضية، قائلا: بلغت مصروفات النقابة فى 2017 من صندوق المعاشات مليار و134 مليون و440 ألف جنيه، مقابل مليار و122 مليون جنيه فى عام 2018، أى بانخفاض 11 مليون و672 جنيه بالمصروفات، وهو أمر يحدث للمرة الأولى، أن تنخفض المصروفات رغم زيادة أسعار كل شئ، نتيجة لترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد.

ولفت إلى أن الإيرادات فى 2018 بلغت مليار و300 مليون جنيه، مقابل 912 مليون جنيه فى 2017، بفارق 388 مليون جنيه أيضا، بالإضافة إلى زيادة تحصيل الدمغات الهندسية، وبلغت قيمتها 831 مليون جنيه فى 2018، مقابل 550 مليون جنيه فى 2017، أى بزيادة 51%.

وتابع: أما قيمة إيرادات استثمارات النقابة، ففى 2017 بلغت 23 مليون جنيه، وفى 2018 وصلت إلى 69 مليون جنيه، أى 3 أمثال ما كان يتم تحقيقه، وعوائد أذون الخزانة فى 2017 قدرت بـ8 مليون جنيه، وفى 2018 أوصلناها إلى 22 مليون، والوحدات السكنية المباعة حدث بها فائض أيضا فى 2017 بلغت قيمته 40 مليون جنيه، وفى 2018 بلغت 66 مليون جنيه، فى حين أن ما تم صرفه للمعاشات فى 2017 فقط 864 مليون جنيه، مع وجود عجز 222 مليون جنيه، وفى 2018 تم صرف 900 مليون جنيه معاشات، مع تحقيق فائض 178 مليون جنيه.

وأكد أنه فى دراسة اكتوارية جديدة أجراها المجلس الحالى، لبحث إمكانية زيادة المعاشات، أكدت أنه من الصعب زيادتها فى الوقت الحالى، إلا أن المجلس استجاب لمطالب أعضاء الجمعية العمومية، الخاصة بزيادة قيمتها 100 جنيه، مشيرا إلى أن المجلس سيبذل مزيدا من الجهد لتغطية الفارق الناتج على الـ100 جنيه، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم زيادة موارد النقابة بعد إقرار تعديلات قانون النقابة، إلا أن المجلس بذل جهدا كبير لتحقيق تلك الزيادات .

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