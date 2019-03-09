تعرف على كيفية تغيير نشاطك في وحدات الطعام المتنقلة.. خدمات

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن الاجراءات اللازمة لتغيير نشاط وحدة الطعام المتنقلة،حيث تشدد اللوائح المنظمة لوحدات الطعام المتنقلة ،علي ضرورة الإلتزام بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.



ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن ، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة .