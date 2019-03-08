صرف القاهرة: أصلحنا خط طرد 600 مللي محطة النهضة في زمن قياسي

أكد المهندس عادل رئيس، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبري، الانتهاء من تغيير ماسورة 600 مللي بطول 12 مترا وعلى عمق 5 أمتار وتفريغ الخط بطول 5 أمتار ببداله.



وأشار إلى أنه تم سحب المياه بسيارات شفط دون خروج مياه للشارع فى زمن قياسي بلغ 12 ساعة، وكان ذلك نتيجة لكسر مفاجئ حدث بخط طرد محطة النهضة بطريق العبور تقاطع طريق بلبيس.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360