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إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:41 م
صدى البلد
هاني حسين
عرض الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، مقطع فيديو لأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يفضح فيه تركيا وقطر وأدوارهما الخبيثة وعلاقتهما بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال حسين بديني، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، :" أردوغان قد يتخلى عن الإخوان في أي وقت ولا يستمر في تقديم الدعم لهم، ولكن الإخوان يقدمون أنفسهم بشكل تمثيلي ومدافع بشكل أعمى عن أردوغان، على الرغم من أنهم لا يحصلون على أي مكاسب داخلية وخارجية".

وأضاف: "تركيا تساعد الإخوان بشكل كبير في السماح للهاربين من أحكام الإعدام والإرهابيين بالتواجد على ارضها، وقنوات الإخوان لم تنجز شيئا ويخرجون بنفس الكلام".

وتابع: "يمكن أن يتخلى أردوغان عن الإخوان في أي وقت، لأنه مازال يعاني من أزمة إقتصادية كبيرة لم يتعافَ منها، و الإخوان اعتمدوا بشكل كبير على أردوغان ومستعدون للتشكيك في أي شيء حتى لا تهتز صورة أردوغان"، مضيفا:" أردوغان اللي بيساعد الإخوان النهارده مش هيساعدهم بكرة".

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