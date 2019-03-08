رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه توقع ثورة 30 يونيو، والتي بدأت بمشاركة كل من المسيحيين والمسلمين جنبا إلي جنب، ضد التيار الإسلامي الحاكم في تلك الفترة.



ونوه "زكي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد، إلي أن زوجته وأولاده شاركوا في تلك الثورة العظيمة، مؤكدا أنهم ما زالوا محتفظين باللافتات الاحتجاجية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونوه إلي أن جميع المسيحيين والكنائس تابعوا تلك الثورة، قلقين علي الشباب الذي نزل للميدان لإسقاط نظام الإخوان الغابر.