ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:45 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه توقع ثورة 30 يونيو، والتي بدأت بمشاركة كل من المسيحيين والمسلمين جنبا إلي جنب، ضد التيار الإسلامي الحاكم في تلك الفترة.

ونوه "زكي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد، إلي أن زوجته وأولاده شاركوا في تلك الثورة العظيمة، مؤكدا أنهم ما زالوا محتفظين باللافتات الاحتجاجية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه إلي أن جميع المسيحيين والكنائس تابعوا تلك الثورة، قلقين علي الشباب الذي نزل للميدان لإسقاط نظام الإخوان الغابر.

ترشيحاتنا

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار مرسيدس E300 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

هبة مجدي لـ محمد محسن: حبك ولع في الدرة.. فيديو

توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو
توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو
إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟