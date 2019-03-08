اليوم العالمي للمرأة.. أول سيدة عمدة بكفر الشيخ: سأترشح في الانتخابات البرلمانية..وأتمنى عودة القرية المنتجة.. ودعم الرئيس السيسي لنا بلا حدود.. فيديو وصور

عزة عبد الحميد أول سيدة عمدة في كفر الشيخ منذ 3 سنوات

ترشحت لمنصب العمدة عقب وفاة زوجها بتشجيع من أهالي كوم الحجنة

العمدة عزة تشيد بحملة 100 مليون صحة ودور القومي للمرأة





يحتفي العالم كل عام في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وبإنجازاتها وإسهاماتها العظيمة، فلم يكن منصب العمدة إلا حكرًا على الرجال نظرًا لطبيعة هذا المنصب التي تتطلب شخصية قوية، حتى جاء تعيين المهندسة عزة عبد الحميد، عمدة قرية كوم الحجنة بمركز بيلا، وأول سيدة تتولى المنصب في محافظة كفر الشيخ، وأثبتت جدارتها لهذا المنصب حتى الآن.





قالت العمدة عزة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى نساء مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معبرة عن سعادتها بتوليها هذا المنصب منذ ما يقرب من 3 سنوات وأنها تنتوي خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة نزولًا على رغبة أبناء قريتها ومؤيدها.





وقالت العمدة عزة، لـ"صدى البلد"، توليت منصب عمدة قريتي كوم الحجنة، عقب صدور قرار وزير الداخلية بتعييني في 19 مايو 2016م، خلفًا لزوجي الراحل يوسف النوري، وترشحت لمنصب العمدة بعد تشجيع أهالي قريتي ومطالبتي بالترشح كعمدة للقرية، فلم أكن يومًا بعيدة عنهم بل معهم في كافة المناسبات وأساهم في حل المشكلات والنزاعات من خلال تفعيل دور المجالس العرفية والأهلية.





وأضافت، أنها تتمنى عودة القرية المنتجة مرة أخرى من خلال تفعيل المشروعات الصغيرة لربات البيوت بالقرى بتربية الطيور والدواجن والماشية التي تساهم في توفير عائد مادي للإنفاق منه في تربية الأبناء، مطالبة بتخصيص برامج للمرأة الريفية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والالكترونية لزيادة الوعي لدي السيدات الريفيات وتثقيفهن في كافة المجالات الصحية والاجتماعية وغيرها.





وأشادت بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، قائلة " وجدنا من الرئيس السيسي مساندة ومكانة كبيرة ووصلنا إلى مراكز كثيرة لم نكن نحلم بها من قبل، موجهة الشكر له على إطلاق حملة 100 مليون صحة التي تجوب كافة قرى ونجوع وعزب الجمهورية في ضوء الاهتمام بصحة المصريين والقضاء على الأمراض الخطيرة التي كانت تمثل مشكلة كبيرة في السابق.





وقالت العمدة عزة، إنني أتقدم بالشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة على دوره العظيم والكبير وجهوده المتميزة في دعم قضايا المرأة، والاهتمام بمشكلات المرأة سواء في المدن أم القرى على حد سواء، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب التي تجوب القرى من أجل التواصل مع السيدات الريفيات والاستماع إلى مشكلاتهن، وكافة الفعاليات والأنشطة في كل المناسبات الوطنية.





وأضافت العمدة عزة، بفضل الله ساهمت في تطوير قريتنا كوم الحجنة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية، مطالبة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإدراج مشروع الصرف الصحي بالقرية ضمن خطة مشروعات الصرف الصحي لدعم البنية التحتية بالقرية ، وذلك بعد أن تبرع الأهالي بمساحة قيراطين لإنشاء محطة الصرف الصحي عليها.



