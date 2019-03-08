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حوادث

عاطل ينهى حياة زميله بـ مطواة في شبرا الخيمة

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:42 م
جثه - ارشيفيه
جثه - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
قتل عاطل صديقه بسلاح أبيض "مطواه" فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلافات المالية بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى ناصر العام بوفاة المدعو "محمد.س" 32 سنة عامل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة أثر جرح طعني بالبطن أدى إلى خروج الأمعاء تسبب في وفاته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمود.ف" 35 سنة عاطل، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف بينهما أدى إلى نشوب مشاجرة طعنه على إثرها بسلاح أبيض أودى بحياته.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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