الوادي الجديد تشارك بمنتجاتها بمعرض «مصري» بالقاهرة

تشارك محافظة الوادي الجديد كضيف بالمعرض المقام خلال يومي 8 و 9 مارس الحالي بالقاهرة ، تحت شعار "أنا مصري" لدعم وتشجيع المنتجات المصرية.



وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تشارك بعدد من المنتجات التي تشتهر بها، كمنتجات التمور والصناعات اليدوية والمنتجات المصنوعة من سعف النخيل وغيره من الخامات البيئية، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والشركات المحلية العاملة بهذه المجالات.



وأضاف المحافظ، أن المشاركة بمثل هذه المعارض تهدف إلى ترويج وتسويق المنتجات المحلية بالمحافظة، بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمامها وتشجيع المنتج المحلي وتقديمه للمواطنين كبديل للمنتج المستورد.

