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أخبار البلد

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9 / 3 / 2019

السبت 09/مارس/2019 - 12:10 ص
صدى البلد
ينشر موقع «صدى البلد» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019.

مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 4:46 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:28
المغرب 6:4
العشاء 7:17

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:49 ص
الظهر 12:10
العصر 3:32
المغرب 6:04 م
العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:44
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 55: 5 م
العشاء 7:12 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 4:37 ص
الظهر 11:54
العصر 3:16
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:44 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:08

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