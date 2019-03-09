مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9 / 3 / 2019

ينشر موقع «صدى البلد» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 4:46 ص

الظهر 12:06 ص

العصر 3:28

المغرب 6:4

العشاء 7:17



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



الفجر 4:49 ص

الظهر 12:10

العصر 3:32

المغرب 6:04 م

العشاء 7:22 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



الفجر 4:44

الظهر 12:02 م

العصر 3:23 م

المغرب 55: 5 م

العشاء 7:12 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



الفجر 4:37 ص

الظهر 11:54

العصر 3:16

المغرب 5:48 م

العشاء 7:03 م



مواقيت الصلاة فى أسوان



الفجر 4:44 ص

الظهر 12:00 ص

العصر 3:23 م

المغرب 5:56 م

العشاء 7:08

