مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9 / 3 / 2019

ينشر موقع «صدى البلد» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 4:46 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:28
المغرب 6:4
العشاء 7:17
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:49 ص
الظهر 12:10
العصر 3:32
المغرب 6:04 م
العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:44
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 55: 5 م
العشاء 7:12 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:37 ص
الظهر 11:54
العصر 3:16
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:44 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:08
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 4:46 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:28
المغرب 6:4
العشاء 7:17
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:49 ص
الظهر 12:10
العصر 3:32
المغرب 6:04 م
العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:44
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 55: 5 م
العشاء 7:12 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:37 ص
الظهر 11:54
العصر 3:16
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:44 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:08