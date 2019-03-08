ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فريدة عثمان تتأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة آرينا برو سويم

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:57 م
صدى البلد
أ ش أ
تأهلت السباحة الأوليمبية المصرية فريدة عثمان إلى نهائي سباق 50 متر فراشة، بعد احتلالها المركز الأول في الترتيب العام للتصفيات بزمن 26.17 ثانية ضمن منافسات بطولة "آرينا برو سويم" Arena Pro Swim.

يذكر أن الاتحاد الدولي للعبة قد رشح فريدة عثمان، للمشاركة في بطولة سلسلة "الأبطال" التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، والتي تقام في ثلاث دول هي الصين والمجر وأمريكا.

وتعتبر فريدة عثمان، البالغة من العمر 24 عاما، هي أول سباحة مصرية تحرز ميدالية في بطولة العالم للسباحة بعدما حصدت البرونزية في بطولة عام 2017.

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

غادة عبد الرازق تتصدر جوجل بعد شائعة طلاق ابنتها

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب إسرائيل

تعرف على الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

والدة الشهيد عمر عبد الونيس: ابني كان وردة العيلة..فيديو

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لها

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

برلمانية تتقدم بطلب لوضع بصمة الطفل وصور الوالدين بشهادة الميلاد

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو
توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو
إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟