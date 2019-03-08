مصري يحصد لقب المعلم المتميز في جامعة نورث كارولينا

قال الدكتور محمد برهام، أستاذ الهندسة النووية بجامعة نورث كارولينا، إن كل قسم بالجامعة يقدم أوراق أحد المرشحين لإدارة الجامعة لتقرر أفضل أساتذتها للعام.



وأضاف برهام، والذي حصد لقب المعلم المتميز في الجامعة لهذا العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإعلان يكون على موقع الجامعة ويقام حفل كبير في أبريل تقدم فيه الجوائز للفائز وكذلك في حفل التخرج، ويستلم فيه الفائز شهادة تقدير ودرع.



وأشار إلى أن الفائز بهذه الجائزة يصبح مباشرة عضوًا في أكاديمية الأساتذة المتميزين على مستوى الولايات المتحدة، وهو شرف وفخر كبيرين.



