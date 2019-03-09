جامعة القاهرة في أسبوع.. تنظم مؤتمر التعليم في مصر وتعلن توصياته.. تعاون مع الصين في مجال جراحات اليوم الواحد.. وتستقبل 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي

جامعة القاهرة: ضرورة تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم

الخشت: نسعى للتواجد بقوة في التصنيفات العالمية

تعاون صيني لدعم قصر العيني بالأجهزة والتدريب

شهدت جامعة القاهرة خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة، أبرزها المشاركة بمؤتمر التعليم في مصر بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان "تطوير التعليم في مصر.. التحديات آفاق النجاح"، كما شهدت تقدما ملحوظا بتصنيف "كيو اس" في 20 تخصصا أكاديميا، وتعاونت مع الجانب الصيني في مجال جراحات اليوم الواحد.أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تصنيف كيو إس "QS" البريطاني، كشف في تقرير نشره يوم 27 فبراير 2019، عن تقدم جامعة القاهرة في 20 تخصصا أكاديميا ضمن الأفضل عالميا في التخصصات الأكاديمية، وذلك بنسبة 100 % عن عام 2017 الذي تواجدت فيه 10 تخصصات، حيث تم دخول 6 تخصصات أكاديمية، لأول مرة 2018، ودخول 4 تخصصات جديدة عام 2019.وكشف التقرير عن تواجد جامعة القاهرة على رأس المائة في تخصصات: الصيدلة وعلم الأدوية والهندسة المدنية والإنشاءات في الفئة 101، كما ظهرت كثير من التخصصات الأكاديمية من بين أفضل 200 تخصص علي المستوي العالمي، وهي: العمارة، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة الكيميائية، وعلوم الزراعة، وجاءت التخصصات الأخرى في فئة 300، بينما التخصصات المُضافة هذا العام 2019، هي: المحاسبة والتمويل في الفئة من 201–250 عالميًا، وعلوم المواد في الفئة من 251–300، واللغات الحديثة في الفئة من 201–250، والاقتصاد والاقتصاد القياسي في الفئة من 351-400، وذلك بنسبة 25% زيادة عن نتائج عام 2018، الذي ضم 16 تخصصا.وأظهر تقرير "QS" لعام 2019، حصول جامعة القاهرة على مراكز متقدمة في 5 موضوعات علمية رئيسية، هي: الآداب والإنسانيات واحتلت الجامعة المرتبة 264 عالميا، والهندسة والتكنولوجيا 236، والعلوم الطبية 240، والعلوم الطبيعية 364، والعلوم الاجتماعية والإدارية 395، كما أظهر التقرير أن جامعة القاهرة هي الوحيدة بمصر والعالم العربي التي لها هذا التواجد الكثيف عالميًا في جميع الموضوعات الرئيسية والفرعية.أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم الكبير في التصنيف الدولي "QS" في نسخته الجديدة 2019 في الموضوعات الرئيسية والفرعية والتخصصات الأكاديمية، يعكس الجهود المبذولة من إدارة الجامعة للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، والتوسع في التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمي وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية.وقال الخشت إن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح، يعود إلى قيام الجامعة بتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة النشر الدولي وتحسين نوعيته، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميا.وأكد سعى جامعة القاهرة إلى التواجد بقوة في التصنيفات العالمية الهامة، وتنمية العلاقات الدولية، وزيادة التعاون التعليمى والبحثى مع الجامعات العالمية، وتحسين سمعة الجامعة، وإطلاق المشروعات التنويرية، مثل تطوير العقل المصري، وتأسيس خطاب ديني جديد مرتكز على قيم الحداثة، ونشر التفكير العقلاني النقدي.وأوضح أن تصنيف "QS" العالمي للجامعات يعد واحدًا من أكثر ثلاثة تصنيفات علي مستوي العالم من حيث الأهمية والتأثير، وهو يصنف الجامعات ذاتها علي مستوي أفضل 800 جامعة، مشيرًا إلي تطور ترتيب الموضوعات العلمية الرئيسية وفروعها والتخصصات الأكاديمية عالميًا ودخول برامج جديدة بالتصنيف، لتشمل قائمة الموضوعات الرئيسية خمسة موضوعات والتخصصات الفرعية 20 تخصصًا.كانت جامعة القاهرة من أبرز المشاركين بمؤتمر التعليم في مصر الذي نظمته "أخبار اليوم" بالتعاون مع جامعة القاهرة وتحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعلن خلاله الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 15 توصية، انتهت إليها أعمال مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، الاثنين 4 مارس 2019 بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان "تطوير التعليم في مصر.. التحديات آفاق النجاح".وخلصت نتائج المؤتمر إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم، مع دمج بنك المعرفة في العملية التعليمية وتعزيز بناء الشخصية كأساس للهوية والمواطنة، وتنمية شخصية الطالب، كما أكد المؤتمر على التوسع في النشر العلمي وبراءات الاختراع والارتباط بمشروعات التنمية الشاملة للدولة الوطني.وأوصى المؤتمر بالاستمرار في تأهيل القاعدة المجتمعية لقبول التجديد والتطوير التعليمي في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي مع دعم مسيرة تطوير العقل المصري، وتحديث آليات بناء المواطن في سياق متطلب الجامعة عبر مقرر التفكير النقدي وتنمية مهارات الطلاب في حل المشكلات والقدرة على الحوار والمساءلة والنقد والتحليل، مع مشروع ريادة الأعمال.كما أوصى بالعمل على إعداد خريج عصري مسلح بالمهارات والمعارف ومؤهل للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية كضمانة لاستعادة ريادة الشهادات الجامعية المصرية بكل كفاءاتها العلمية، مع تشجيع حوافز الابتكار والاستعداد بوظائف مستقبلية، ومن ثم القيام ببرامج التدريب التحويلي لعدد كبير من الخريجين للتأهل لسوق العمل.وأكد المؤتمر ضرورة تعزيز الفكر الابتكاري للشباب، وتعظيم مشاركتهم في التحديث والتطوير وإعلاء قدرات التفكير لديهم مع التوسع في إهتمام الجامعات بتطوير بناء الشخصية للطلاب، من جميع النواحي بما يوسع مداركهم تجاه المشكلات وسبل حلها، واحترام التنوع والاختلاف وقبول الرأي والرأي الآخر.وأوصى بتعظيم دور البحث العلمي كقاطرة وطنية للتقدم وربطه بسوق العمل.