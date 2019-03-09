في اليوم العالمي للمرأة.. 4 إعلاميات وضعن بصمتهن في نشأة ماسبيرو.. إحداهن اغتالها الموساد

أماني ناشد أصغر مراقب بالتليفزيون عام 1975

همت مصطفى أول من قدمت نشرة الأخبار

سلوي حجاز مثلت التليفزيون العربى في المؤتمرات الدولية

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.وللمرأة المصرية خاصة دورها الريادي، التي استطاعت من خلاله تقديم مساهمتها الإيجابية في كافة المجالات علي مدار التاريخ المصري، ولا يخفى علي الجميع دور المذيعات المصريات في تأسيس التلفزيون المصري الذي ما زالت لهن بصمة راسخة من خلال أعمالهن التلفزيونية والتي أثرت في الإعلام المصري، وفي كافة طبقات المجتمع.وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد"، أبرز الإعلاميات اللتي أثرن في بناء الإعلام المصري، وكان لهن دورا رياديا في تأسيسية.الإعلامية أماني ناشد:تعد الإعلامية أمانى ناشد من أهم مذيعات التليفزيون المصري، وعلى الرغم من مشوارها القصير إلا أنها قدمت العديد من البرامج التى يذخر بها التليفزيون .ولدت أمانى ناشد 14 مارس 1935 فى محافظة الجيزة، والتحقت بكلية الآداب وحصلت على ليسانس الآداب قسم الاجتماع عام 1957، بدأت مشوارها بالعمل بالإذاعة عام 1958 فى مكتبة الشرائط حتى عام 1960، ثم انتقلت للعمل كمذيعة بالتليفزيون مع بداية انطلاقه، فسافرت إلى ألمانيا ضمن بعثة لتدرس فن التليفزيون وكانت أصغر مراقب بالتليفزيون عام 1975أشهر أعمالها:قدمت أمانى ناشد العديد من البرامج الناجحة منها نادى الشباب و مجلة التليفزيون ولقاء كل يوم وسهرة مع فنان وأيام زمان و على شط النيل، ومن أبرز السهرات التى قدمتها لقاءات مع العقاد وطه حسين والتابعي في برامج تحت الاضواء و أفكار جديدة و زائر المساء، ومن أشهر البرامج التى قدمتها أيضا برنامج الكاميرا 9 استضافت خلاله العديد من كبار الفنانين و الفنانات منهم عادل أمام وفاتن حمامة وعمر خورشيد وبعد عدة نجاحات.توفيت أمانى ناشد فى سن مبكرة عن عمر ناهز 42 عاما ،لتنهى بذلك مشوارها القصير فى التليفزيون المصري، ورحلت فى الوقت الذى بلغت فيه قمة النضج والنجاح وانتهى مشوار حياتها فى 3 فبراير 1980.الإعلامية همّت مصطفى:تمثل الإعلامية القديرة همت مصطفى، تاريخا من العطاء فى مجال الإعلام صنعه حضورها الطاغى على الشاشة خلال فترة عملها بصوتها المميز.الإعلامية القديرة ولدت في 12 يناير عام 1929 بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفى عام 1950 حصلت على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة القاهرة، والتحقت بالإذاعة عام 1951 كمذيعة بالبرامج العربية وتتلمذت على يد الإذاعي حسنى الحديدى بالبرامج السياسية لفترات طويلة، وقدمت فى الإذاعة العديد من البرامج السياسية، كما كانت تقوم بقراءة النشرات الإخبارية وكانت تقدم برنامجًا إذاعيا أسبوعيا بعنوان "الأسبوع فى ساعة".وانفردت بتقديم الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى برامج مباشرة للجمهور المصرى فى مناسبات مختلفة أشهرها عيد ميلاده، اشتهرت بحوارها معه، في يوم 24 ديسمبر عام 1978 فى مسقط رأس الرئيس ميت أبو الكوم بالمنوفية، حيث ظهر السادات بالجلباب والعباءة، واشتهرت تلك اللقاءات أيضا بمقولة «همت يا بنتى» التى كان السادات يرددها للإعلامية أثناء اللقاء.واختيرت همت مصطفى ضمن أول الإعلاميين للعمل بالتليفزيون عند تأسيسه فى عام 1960 وكانت أول مذيعة يشاهدها الجمهور على الشاشة وأول من قرأ نشرة الأخبار فى التليفزيون المصري، وفى عام 1962 تولت الإشراف على القناة الثانية مع بداية عملها بالتليفزيون ثم عينت فى يوليو عام 1965 مديرة للبرامج التوجيهية فى التليفزيون إلى جانب قراءة النشرة فى الإذاعة والتليفزيون، وانتدبت خبيرة للبرامج فى اتحاد الإذاعات العربية ثم أصبحت وكيلة للتليفزيون ومديرًا عامًا للأخبار والشئون السياسية عام 1978.ومن أهم البرامج التى قدمتها فى التليفزيون «خالى بالك» و"على شط النيل" وبرنامج المسابقات «3 *3» إلى جانب بعض البرامج السياسية، ومن أهم السفريات التي قامت بها زيارة إلى سوريا عام 1958 لتقديم حفلات أضواء المدينة بدمشق وإلى ألمانيا فى بعثة دراسية عام 1960 لمدة شهرين وإلى السعودية لتغطية موسم الحج عام 1964.الإعلامية سلوى حجازي:كانت سلوى حجازي مذيعة تليفزيونية وشاعرة، وهى مولودة في ١٩٣٣ بالقاهرة، قدمت سلوى عددًا من البرامج التليفزيونية، ومثلت التليفزيون العربى في عدد من المؤتمرات الدولية، تخرجت سلوى حجازى في مدرسة الليسيه فرانسيه الفرنسية.وحصلت سلوى على الميدالية الذهبية في عام ١٩٦٤ من أكاديمية الشعر الفرنسية، كما حصلت على الميدالية الذهبية في عام ١٩٦٥ في مسابقة الشعر الفرنسى الدولى و«زي النهارده» في ٢١ فبراير ١٩٧٣ وحينما كانت في طريق عودتها من بعثة للتليفزيون العربى إلى ليبيا، وعلى متن طائرة ركاب ليبية، أطلقت طائرات فانتوم حربية إسرائيلية صاروخًا على الطائرة فأسقطتها فوق سيناء ، فلقى ركاب الطائرة الـ١٠٦ مصرعهم ومعهم سلوى حجازي.وبعد وفاتها منحها الرئيس أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية عام ١٩٧٣، باعتبارها من شهداء الوطن، فيما كتب فيها الشاعر الكبير فؤاد حداد قصيدة في رثائها بعنوان «سلوى العزيزة»، وكانت أسرة المذيعة المصرية الراحلة سلوى حجازي في عام ٢٠٠٣ قد سعت لمحاكمة إسرائيل لإسقاطها طائرة الركاب الليبية، التي كانت على متنها والحصول على تعويضات، خصوصًا بعد نجاح أسر ضحايا طائرة «بانام أمريكان»، التي تحطمت فوق ضاحية لوكيربي الإسكتلندية عام ١٩٨٨ في الحصول على إقرار رسمى من ليبيا بتحملها المسؤولية عن هذا الحادث، الذي أودى بحياة ٢٧٠ راكبًا، بالإضافة إلى دفع مبلغ عشرة ملايين دولار تعويضًا عن كل ضحية.الإعلامية سميحة عبد الرحمن.. الشهير بـ"ماما سميحة":احدي رائدات التلفزيون المصري، هى من مواليد 1 يناير 1920، حصلت على ليسانس آداب قسم تاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1944، عملت عقب تخرجها في مكتب الصحافة بمصلحة الاستعلامات، التحقت بالإذاعة المصرية عام 1946 بقسم الترجمة، انتقلت للعمل في برامج الأطفال مع "بابا شارو"، وأشرفت على البرامج المدرسية، ثم انتقلت للعمل في ركن الشباب، ثم عينت مديرة للأحاديث الإذاعية ، ثم مديرا عاما للبرامج بالإذاعة، وفي عام 1960 انتقلت للعمل بالتلفزيون، وتدرجت في المناصب أثناء عملها في التليفزيون حتي أصبحت وكيلة للتلفزيون، ومن أشهر برامجها برنامج "جنة الأطفال" التي أصبحت من خلاله أشهر ماما في مبني ماسبيرو، توفيت في 13 ديسمبر عام 1994.