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فن

في عيد ميلاده آه لو لعبت يا زهر.. فرح شعبى سبب شهرة أحمد شيبه

السبت 09/مارس/2019 - 01:26 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان أحمد شيبه بعيد ميلاد الـ 56 ، حيث يعد واحدًا من أبرز المطربين الذين يقدمون الغناء الشعبى فى مصر والوطن العربى خلال الوقت الراهن ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- من مواليد محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة القباري .

2- بدأ مشواره الفنى فى سن الـ 18 بغنائه فى بعض الافراح الشعبية .

3 -أشتهر عبر مواقع التواصل الإجتماعى بعد ظهور فيديو له فى احدى الافراح الشعبية خلال غنائه أغنية" اللى منى مزعلنى " ، وقد حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية بسبب موقف طريف قام به أحد الحضور اثناء غناء احمد شيبه على المسرح .

4 - شارك بعدها فى عدد من الاعمال الفنية كممثل ومغنى مثل نايت وأوشن 14 .

5 -حقق نجاح كبير من خلال أغنية آه لو لعبت يازهر والذى قدمها ضمن أحداث فيلم أوشن 14 ، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 200 مليون مشاهدة .

6 - نجاح الأغنية جعل عدد كبير من المطربين يقومون بإعادة غنائها كان أبرزهم الفنان صابر الرباعى.

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