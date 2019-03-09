في عيد ميلاده آه لو لعبت يا زهر.. فرح شعبى سبب شهرة أحمد شيبه

يحتفل اليوم الفنان أحمد شيبه بعيد ميلاد الـ 56 ، حيث يعد واحدًا من أبرز المطربين الذين يقدمون الغناء الشعبى فى مصر والوطن العربى خلال الوقت الراهن ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :



1- من مواليد محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة القباري .



2- بدأ مشواره الفنى فى سن الـ 18 بغنائه فى بعض الافراح الشعبية .



3 -أشتهر عبر مواقع التواصل الإجتماعى بعد ظهور فيديو له فى احدى الافراح الشعبية خلال غنائه أغنية" اللى منى مزعلنى " ، وقد حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية بسبب موقف طريف قام به أحد الحضور اثناء غناء احمد شيبه على المسرح .



4 - شارك بعدها فى عدد من الاعمال الفنية كممثل ومغنى مثل نايت وأوشن 14 .



5 -حقق نجاح كبير من خلال أغنية آه لو لعبت يازهر والذى قدمها ضمن أحداث فيلم أوشن 14 ، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 200 مليون مشاهدة .



6 - نجاح الأغنية جعل عدد كبير من المطربين يقومون بإعادة غنائها كان أبرزهم الفنان صابر الرباعى.