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فن

أهو ده اللي صار.. يسيطر على قائمة الأعلى مشاهدة بحلقتين

السبت 09/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن مسلسل "أهو ده اللي صار" من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب بحلقتين هذا الأسبوع.

وحققت الحلقة الـ16 من العمل ما يقرب من 400 ألف مشاهدة بعد طرحها بأيام، لتحتل المرتبة الـ 22 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة، بينما حققت الحلقة 19 ما يقرب من 350 ألف مشاهدة في يومين فقط، لتحتل المركز 16 داخل القائمة ذاتها.

المسلسل بطولة كل من "روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وأروى جودة، وسوسن بدر، وعلي الطيب، وهشام إسماعيل، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، وإلهام عبد البديع، وعماد إسماعيل".

وتدور أحداث العمل في 100 عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية وقد تم تصويره في عدة مواقع تصوير وعلى مدار ستة أشهر كاملين.

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