رئيس الطائفة الإنجيلية: السيسي أول رئيس يعلن حرية اعتناق الأديان





موضحا أن 65% من الكنائس الموجودة لم تكن مرخصة من قبل، ولكنها بنيت بموافقات شفوية.



وأشار، "زكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، إلى أن تراخيص الكنائس كانت تحتاج في وقت سابق لسنوات طويلة تتراوح ما بين 5 إلي 10 أعوام، مؤكدا أنها في النهاية تصل لـ"ترخيص شفوي" وليس رسميا من الدولة.



ونوه رئيس الطائفة الإنجيلية، إلي أن التفاعل الآن بين الكنيسة والدولة بكافة هيئاتها، يتم علي أعلى مستوى من التفاهم وبناء الثقة، لافتا إلي أن قانون بناء الكنائس لعب دورا كبيرا في تسهيل ترخيصها وبنائها، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الهواء بأحقية وحرية اعتناق الاديان.



وأكد أن الرئيس السيسي أول رئيس يعلن شفاهة حرية اعتناق الأديان علي الهواء.

قال رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور أندريه زكي، إن مصر تمتلك حوالي 1500 كنيسة إنجيلية، وتقدمنا للدولة بترخيص ما يقارب الألف كنيسة وفقا لقانون بناء الكنائس، بالإضافة لـ100 منزل خدمي ومؤتمرات.