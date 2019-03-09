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محافظات

أنشأت مصنعا وتحلم بمعرض.. قصة كفاح أميرة بنت الدقهلية.. شاهد

السبت 09/مارس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
همت الحسينى
ظلت وستظل المرأة المصرية نموذجا رائعا للعطاء والكفاح على مدار سنوات، وتاريخا حافلا من خلال أمهات وسيدات وفتيات مكافحات خرجن لسوق العمل من أجل الإنفاق على أنفسهن وأسرهن.

"صدى البلد" التقى بأحد هذه النماذج التي طورت من عملها ومشروعها لتصبح من أميز السيدات العاملات بالدقهلية، أميرة جودة، 58 عاما، المقيمة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تروي قصتها قائلة: "تزوجت فى سن مبكرة من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ 24 عاما، ورزقت منه بفتاة "دنيا" وهى طالبة بكلية الصيدلة".

وأضافت أنها استكملت تعليمها على كبر والتحقت بالجامعة العمالية قسم هندسة ميكانيكا واستطاعت عمل مشروع صغير، حيث تقوم بالحياكة والتطريز وساعدها جهاز المشروعات الصغيرة بالدقهلية ووقف معها وساندها لتحقيق مشروعها الصغير، موضحة أنها بدأت تخطو خطوات جيدة وأصبحت تمتلك مصنعا للمفروشات، وكان قرض الصندوق ميسرا جدا وساهم فى بناء المصنع، وقررت أن تتوسع فى مصنعها فساعدها مسئولو جهاز المشروعات للحصول على قرض جديد لإقامة مصنع أكبر.

وتابعت: "أى تصميم يريده ويحتاجه أى شخص أقوم بعمله، وأى طلبية أعملها كما يريد، أصنع الملايات المطبوعة أو سادة، أقوم بحياكتها، وجهاز تنمية المشروعات له فضل كبير، حيث دعمنا بعمل معارض بالاستاد وبجزيرة الورد، وأحلم بأن يوافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على عمل معرض بالمنصورة الجديدة".

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