تقديم أوراق الترشح لرئاسة جامعات عين شمس والفيوم والزقايق.. اليوم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة الفيوم ورئيس جامعة الزقازيق، على أن يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة بداية من اليوم، السبت، وحتى الخميس 14 مارس.



وحدد المجلس الأعلى للجامعات الأوراق المطلوبة للتقدم للترشح على منصب رئيس الجامعة في الجامعات الثلاث: السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث- المهارات العلمية- الإشراف على الرسائل العلمية- المشروعات البحثية المشارك فيها- التعاون الخارجي- بناء شراكات- المشاركة في تطوير التعليم الجامعي).



ويشترط تقديم بيان حالة يشتمل على (الإعارات- الإجازات- المهمات العلمية في الخارج- الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة.



ويتم تقديم عدد (8) نسخ من الأوراق نسخة أصل بالإضافة إلى 7 نسخ مصورة.