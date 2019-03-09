نيقولا معوض يواصل تصوير الباشا

يواصل الفنان اللبنانى نيقولا معوض تصوير دوره من أحداث من المسلسل اللبنانى الباشا ، والذى يشارك فى بطولته كل من رشيد عساف وجيهان خماس ورانيا عيسى .



العمل تدور أحداثه عام 1912 حول قصة حياة رجل لديه أربعة أولاد، ويستعرض العمل علاقتهم به والمشاكل التى تواجه الأطفال فى هذه المرحلة ، العمل من إخراج عاطف كيوان وتأليف رازى وردة .



يذكر ان أخر أعمال نيقولا معوض فى الدراما المصرية هو مسلسل "طلعت روحي"، والذى يشارك فى بطولته إنجى وجدان وميار الغيطى وسلمى أبو ضيف ومن إخراج رامى رزق الله.

