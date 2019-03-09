نيقولا معوض يواصل تصوير الباشا

يواصل الفنان اللبنانى نيقولا معوض تصوير دوره من أحداث من المسلسل اللبنانى الباشا ، والذى يشارك فى بطولته كل من رشيد عساف وجيهان خماس ورانيا عيسى .
العمل تدور أحداثه عام 1912 حول قصة حياة رجل لديه أربعة أولاد، ويستعرض العمل علاقتهم به والمشاكل التى تواجه الأطفال فى هذه المرحلة ، العمل من إخراج عاطف كيوان وتأليف رازى وردة .
يذكر ان أخر أعمال نيقولا معوض فى الدراما المصرية هو مسلسل "طلعت روحي"، والذى يشارك فى بطولته إنجى وجدان وميار الغيطى وسلمى أبو ضيف ومن إخراج رامى رزق الله.
العمل تدور أحداثه عام 1912 حول قصة حياة رجل لديه أربعة أولاد، ويستعرض العمل علاقتهم به والمشاكل التى تواجه الأطفال فى هذه المرحلة ، العمل من إخراج عاطف كيوان وتأليف رازى وردة .
يذكر ان أخر أعمال نيقولا معوض فى الدراما المصرية هو مسلسل "طلعت روحي"، والذى يشارك فى بطولته إنجى وجدان وميار الغيطى وسلمى أبو ضيف ومن إخراج رامى رزق الله.